В Миассе автомобилист сбил ребенка на «зебре»

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия

Накануне днем в Миассе Челябинской области водитель легкового автомобиля наехал на школьника. В результате ребенок получил травмы. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.

ЧП произошло 20 февраля в 15:35 в районе дома № 35 по улице Пушкина. По данным ведомства, пешеход, 2013 года рождения, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда вдруг на него наехал автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился мужчина, 1985 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Вина участников дорожного движения будет установлена после административного расследования»,— сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Еще одна авария произошла около 12:10 в пятницу в районе дома № 6 по улице Щукина. Водитель грузовика «ГАЗ-23107» допустил занос автомобиля и столкнулся с «Хендай Солярис». Водитель легковой машины не пострадал, двум пассажирам, 1990 и 2010 годов рождения, оказали медицинскую помощь.