В Миассе автомобилист насмерть сбил подростка на зебре

Еще один пешеход, попавший под колеса авто, госпитализирован с травмами

Накануне днем, 24 апреля, в Миассе Челябинской области автомобилист сбил женщину с подростком на пешеходном переходе. В результате ЧП девочка скончалась. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по городу Миассу.

Авария произошла в 11:40 в районе дома № 189 по улице 8 Марта. 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21101, наехал на пешеходов, 1975 и 2005 годов рождения, которые переходили дорогу по зебре. После этого автомобиль изменил направление движения и столкнулся со стоящим на остановке автобусом ПАЗ-32054.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Пешеход 1975 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована»,— уточнили в ведомстве.

Водители ВАЗа и автобуса в результате ДТП не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.