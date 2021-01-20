В Миассе автомобиль скорой помощи попал в ДТП

Пять человек получили травмы

ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи произошло в Миассе 19 января. В результате пострадали водители и пассажиры обоих авто.

«В районе дома 14/40Б по Тургоякскому шоссе водитель, 1972 года рождения, управляя автомобилем „Лада Ларгус“, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ 33623 под управлением водителя 1977 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Миассу.

В результате ДТП с травмами госпитализировали водителя «Лады», его 45-летнему пассажиру оказали помощь на месте. Кроме того, телесные повреждения получили 37-летний и 23-летний пассажиры «скорой».