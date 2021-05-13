В Миассе автомобиль сбил ребенка на самокате

Несовершеннолетний переезжал проезжую часть по пешеходному переходу

В Миассе 11-летний ребенок на самокате угодил под колеса автомобиля «Лада-211440». В пресс-службе городского отдела МВД России сегодня, 13 мая, уточнили, что несовершеннолетний получил травмы.

Авария случилась 12 мая в 20:00 в районе дома на улице 8 июля, 39. За рулем отечественного авто находилась 30-летняя женщина. Она наехала на ребенка, который переезжал проезжую часть дороги на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

В мае в Челябинске случилось три аварии с электросамокатами.