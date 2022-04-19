В Миассе автомобиль LADA Vesta совершил наезд на двигавшегося по обочине пешехода, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. Пострадавшая в аварии 33-летняя женщина находится в больнице.
ДТП произошло около 3 часов утра на объездной автодороге. Автомобиль под управлением 27-летней девушки двигался в сторону Машгородка и сбил женщину, которая шла по дороге во встречном направлении. В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в одну из городских больниц.
Обстоятельства происшествия уточняются.