Рядом с домом № 124 по улице Уральской в Миассе 33-летний водитель «Черри-Тигго» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в ОГИБДД ОМВД РФ по городу.
ДТП случилось накануне вечером. В условиях снегопада водитель не заметил школьницу, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
«Девочка получила травмы, ее госпитализировали», — сообщили в ГИБДД.
Школьница переходила дорогу без сопровождения взрослых, на ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске на пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева 46-летний водитель «Шкоды» выехал за пределы проезжей части и сбил стоявших на тротуаре пешеходов — 17-летнюю девушку и пятилетнего мальчика.