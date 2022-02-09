В Миассе 8‑летняя девочка попала под колеса автомобиля

Школьницу госпитализировали

Рядом с домом № 124 по улице Уральской в Миассе 33-летний водитель «Черри-Тигго» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в ОГИБДД ОМВД РФ по городу.

ДТП случилось накануне вечером. В условиях снегопада водитель не заметил школьницу, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

«Девочка получила травмы, ее госпитализировали», — сообщили в ГИБДД.

Школьница переходила дорогу без сопровождения взрослых, на ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.