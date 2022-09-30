В Миассе 61-летний мужчина устроил наркопритон в квартире

Возбуждено уголовное дело

В Миассе оперативники задержали 61-летнего пенсионера, организовавшего в своей квартире наркопритон. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина регулярно разрешал наркозависимым проводить время в квартире и употреблять запрещенные вещества.

«Оперативники обнаружили и изъяли предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Пенсионеру грозит до 4 лет лишения свободы.