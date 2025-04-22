В Миассе 23-летний слесарь перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Мужчина оформил кредиты

В Миассе 23-летний слесарь стал жертвой мошенников, потеряв более 2,3 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой связи и портала «Госуслуги», убедили его оформить кредит и перевести деньги через мобильный банк и банкоматы. Схема обмана началась с просьбы назвать код из сообщения, после чего слесарю сообщили о якобы взломанном личном кабинете и угрозе оформления кредита на его имя.

«Под предлогом помощи мошенники заставили жертву выполнить все необходимые действия для перевода средств на подконтрольные им счета», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность: не сообщать никому коды из СМС, внимательно относиться к поступающей информации и немедленно прерывать звонки с неизвестных номеров. Сим-карты не имеют срока действия и не требуют продления.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.