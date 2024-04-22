В Миассе 20-летний парень попал под колеса грузового поезда

Пострадавшему ампутировали ногу

Возле старого вокзала в Миассе 20-летний парень попал под вагон грузового поезда, сообщают очевидцы в соцсетях и разыскивают свидетелей происшествия.

«Прошу связаться очевидцев события, в частности двух девушек, оказывавших первую медицинскую помощь пострадавшему, поддерживавших его в сознании до приезда экипажа скорой помощи, а также мужчину, сообщившего в скорую помощь. Номер для обратной связи: +7 (999) 371-47-60», — написали в группе «ЧП Миасс-Чебаркуль» во «ВКонтакте».

Первое областное информагентство направило запрос в Центральное межрегиональное СУ СКР на транспорте.