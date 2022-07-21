В Миассе 16‑летний мотоциклист попал под колеса авто

Подростка госпитализировали

На улице Спортивной в миасском поселке Тургояк 66-летний водитель «Ниссана» сбил 16-летнего парня на мотоцикле Raser. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в городской полиции.

Водитель авто выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил мотоциклисту.

«Подросток двигался слева по главной дороге. Он был без мотошлема», — уточнили в полиции.

В результате аварии подросток получил травмы и был госпитализирован.

Накануне в Челябинске 6-летняя девочка пострадала при столкновении авто.

В Челябинске велосипедист сбил 2-летнего ребенка и скрылся.

