В Миассе 15-летний подросток сообщил о минировании здания мэрии

Со школьником и его семьей полицейские проводят профилактическую работу

В Миассе возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о минировании (часть 2 статьи 207 УК РФ). Подозреваемый — 15-летний подросток. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, школьник разместил на своей странице в социальной сети сообщение о минировании социально важного объекта. По данным источника Первого областного информагентства, речь идет о здании администрации городского округа.

«Юноша воспитывается в полной и благополучной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В настоящее время с подростком и его семьей проводится профилактическая работа», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, жителя Челябинска задержали за лжеминирование госучреждения в Металлургическом районе.