В Миассе 14-летний школьник перевел мошенникам почти полмиллиона рублей со счета матери

Злоумышленники запугали подростка

Школьник из Миасса стал жертвой мошенников. Злоумышленники использовали распространенную схему «звонок от учителя», получив доступ к «Госуслугам» подростка с помощью кода из СМС-сообщения, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

После этого, представившись сотрудниками различных госорганов и правоохранительных структур, они убедили испуганного мальчика перевести 491 тысячу рублей с маминого накопительного счета, угрожая раскрытием личных данных. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«Полиция призывает родителей и учителей проводить с детьми профилактические беседы о мошеннических схемах и объяснять, что сотрудники госорганов никогда не просят совершать финансовые операции по телефону, а общение с несовершеннолетними должно происходить только в присутствии взрослых», — напомнили в ГУ МВД по региону.

В случае подозрительного звонка следует немедленно прекратить разговор и сообщить о нем родителям.

Как ранее сообщал наш сайт, Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству.