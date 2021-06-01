В Миассе 14‑летний мотоциклист врезался в легковушку

Школьника госпитализировали с травмами

В Миассе несовершеннолетний мотоциклист при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили ОГИБДД ОМВД России по городу.

Авария случилась накануне, 31 мая. Школьник на мотоцикле выезжал с пешеходной дорожки рядом с домом № 49 по улице Коммунистической. В этот момент 28-летний водитель за рулем отечественной легковушки двигался слева направо. 14-летний мотоциклист при выезде на дорогу столкнулся с авто.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.