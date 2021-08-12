В Миассе 12‑летний велосипедист попал под колеса иномарки

Ребенок травмировал ногу

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На перекрестке рядом с домом № 49 по улице 8 июля водитель за рулем иномарки сбила 12-летнего велосипедиста. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в ОМВД ОГИБДД по Миассу.

ДТП случилось накануне днем. 40-летняя женщина за рулем «Хендай Гетц» при повороте на перекрестке сбила 12-летнего школьника. Подросток пересекал проезжую часть по зебре на разрешающий сигнал светофора на велосипеде.

«В результате ДТП мальчик травмировал ногу. Его доставили в медучреждение, чтобы убедиться в отсутствии перелома», — рассказали в областной ГИБДД.

На перекрестке улиц Мира и Сугомакской в Кыштыме 62-летний водитель автомобиля Toyota Tundra насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде.

