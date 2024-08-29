В Миассе 11‑летняя девочка застряла в импровизированном туннеле на квесте

К ней вызвали спасателей

Для юной жительницы Миасса ее 11-й день рождения останется в памяти событием, наполненным приключениями, переживаниями и знакомством со спасателями.

Как рассказали в министерстве общественной безопасности, именинница собрала друзей на праздничный квест и так увлеклась его прохождением, что забыла об осторожности. Неловко повернувшись, она каким-то образом застряла в импровизированном туннеле.

«Попытки окружающих вытянуть ее или помочь советом не увенчались успехом. Тогда за помощью решили обратиться к спасателям. Впрочем, пока их ждали, взрослые очевидцы взяли инструмент и приступили к разбору конструкции», — говорится в сообщении.

Подоспевшие спасатели осмотрели освобожденного ребенка, убедились, что помощь врачей не нужна, и присоединились к поздравлениям.