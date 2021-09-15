В Миассе 10‑летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки

Пострадавшего госпитализировали с травмами

На проспекте Октября в Миассе 43-летняя женщина за рулем «Мазды» сбила 10-летнего мальчика. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в ОГИБДД ОМВД по городу.

Водитель иномарки, поворачивая налево на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора, наехала на школьника. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ОГИБДД ОМВД по Миассу.

Как ранее писал наш сайт, в июле 21-летний парень на электросамокате попал под колеса авто на Университетской Набережной в Челябинске. Он получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.