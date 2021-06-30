В Металлургическом районе Челябинска загорелся павильон с макулатурой

Пострадавших нет

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Сегодня, 30 июня, на улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска вспыхнул павильон с макулатурой. На место происшествия прибыли пожарные. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Сообщение о пожаре поступило дежурным в 14:02. Незамедлительно на место происшествия выехали 16 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

«В настоящее время специалисты ликвидируют последствия пожара. Причину возгорания выяснят в отделе дознания. Информацию о прогремевшем взрыве не подтверждаем», — сообщили ИА «Первое областное» в региональном чрезвычайном ведомстве.

Отрытое горение по состоянию на 14:51 остановлено. Пострадавших нет.

UPD: «Роддом клиники „Южно-Уральского государственного медицинского университета“ работает в штатном режиме. На территории медицинского учреждения все спокойно. По данным МЧС, возгорание макулатуры произошло в хозяйственном павильоне на близлежащем рынке. Пожар ликвидирован. Ни о каком взрыве речи не идёт!» — сообщили в региональном Минздраве.