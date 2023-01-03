В Металлургическом районе Челябинска задержали четырех подозреваемых в грабеже прохожего

Потерпевший сам обратился в отдел полиции

Сотрудники отдела полиции Металлургического района УМВД России по городу Челябинска задержали четырех подозреваемых, которые ранее под угрозой применения оружия потребовали от 24-летнего местного жителя отдать мобильный телефон. Инцидент произошел в районе одного из многоквартирных домов по улице Приборостроителей, сообщает ОП Металлургический УМВД России по городу Челябинску.

Пострадавший 24-летний местный житель оперативно обратился в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску. Это и позволило сотрудникам полиции оперативно найти подозреваемых в грабеже. В ходе опроса потерпевшего полицейские установили приметы нападавших, а также марку и государственные номера их автомашины, на которой они скрылись после совершения противоправного деяния.

К месту происшествия были направлены ближайшие патрульные экипажи, на розыск подозреваемых и транспортного средства ориентированы наружные службы полиции.

Сотрудники одного из экипажей госавтоинспекции в ходе патрулирования недалеко от места совершения преступления заметили госномера на автомобиле, которые соответствовали ориентировке, а затем и самих злоумышленников.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались четверо челябинцев в возрасте от 21 до 24 лет. При осмотре у одного из них госавтоинспекторы обнаружили похищенный телефон.

Изъятое похищенное имущество после проведения следственных мероприятий будет возвращено законному владельцу.

Задержанные доставлены в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Подозреваемые в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания.