В МЧС выясняют причину пожара на улице Красноармейской в центре Челябинска

Одна из версий — неисправность котла отопления

Утром 13 сентября пожарные продолжают работать на улице Красноармейской в центре Челябинска, где накануне вечером загорелся автосервис. Огонь потушен, но постройка продолжает тлеть, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сейчас специалисты пытаются выяснить, где конкретно начался пожар и что стало причиной. По данным источника, есть версия, что в здании было печное отопление, неисправность которого и привела к трагедии.

Сотрудники ГАИ временно перекрыли часть улицы Российской, чтобы пожарные смогли набрать воду из гидранта — видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.