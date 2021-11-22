В МЧС прокомментировали сообщение о повышенной радиации в центре города

В ведомстве сообщили, что угрозы населению нет

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Сегодня, 22 ноября, специалистами Роспотребнадзора и Специализированной пожарно-спасательной части проведены замеры уровня радиации после сообщения инженера-физика Андрея Ожаровского об их высокой концентрации в центре Челябинска.

«Радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита после проведения установочного совещания», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, инженер-физик, специалист по радиации Андрей Ожаровский опубликовал в социальной сети видео, где он измеряет концентрацию радиоактивных веществ рядом с автоцентром «Восток-Лада» на Труда, 22 в центре Челябинска. По данным ученого, концентрация вредных веществ превышена более чем в сто раз. Ситуацию прокомментировали в министерстве общественной безопасности региона.