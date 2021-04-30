В майские праздники областные спасатели будут дежурить в национальных парках

Посты будут работать круглосуточно

С 30 апреля по 10 мая областные спасатели будут круглосуточно дежурить в национальных парках «Таганай» и «Иремель».

Посты спасателей будут расположены в районе приюта «Гремучий ключ» в национальном парке «Таганай» и у поселка Тюлюк — на границе природного парка «Иремель».

«Горы, весна, выходные дни — все способствует активному отдыху, путешествиям, походам. Но, как известно, горы ошибок не прощают, а потому спасатели традиционно заступают на пост для обеспечения безопасности южноуральцев и гостей нашего региона. Ведь в случае непредвиденных ситуаций обратиться за помощью будет не к кому. Сотовой связи нет (лишь на отдельных вершинах), а до ближайшего населенного пункта по горному бездорожью несколько километров», — отметили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели рекомендуют перед походом тщательно проверить собранные вещи, исправность снаряжения и оборудования, проанализировать маршрут, соизмерить опыт, силы и здоровье, уточнить погоду в выбранном районе, изучить местность по отзывам и картам. Необходимо также зарегистрироваться в МЧС Челябинской области (74.mchs. gov. ru).

