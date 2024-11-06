На трассе М-5 в Чебаркульском районе водитель Kia не смог избежать столкновения с фурой впереди после массового ДТП. Легковушка залетела под большегруз, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
От удара в салоне легковушки оказались заблокированы два человека.
«Чтобы получить доступ к водительской двери, спасатели и очевидцы происшествия на руках откатили легковушку из-под грузовика. Затем с помощью гидравлики отжали двери и после этого смогли деблокировать из салона водителя и пассажирку», — рассказали в областной ПСС.
Пострадавших госпитализировали.