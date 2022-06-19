В массовой аварии на трассе в Челябинской области пострадал 11-летний мальчик

В ГИБДД рассказали подробности аварии с семью машинами

В массовой аварии, которая произошла сегодня днем на мосту через реку Юрюзань на трассе М-5, пострадал 11-летний мальчик. Подробности рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Стало известно, что 44-летний мужчина, управляя автомобилем «Скания» с прицепом, двигаясь на спуск, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущиеся автомобили «Мазда СХ-5», «Киа Оптима», «ВАЗ 2114» и «Тойота Приус».

«После удара автомобиль „ВАЗ 2114“ продвинулся вперед и совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем „Лада Калина“, после чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем „Лада Веста“, а „Лада Калина“ совершила наезд на барьерное ограждение встречного направления»,— уточнили в ведомстве.

В результате пострадал 11-летний пассажир автомобиля «Лада Веста», в который влетел «ВАЗ». Его увезли в ближайшую больницу на обследование.

Напомним, из-за аварии прибывшие на место сотрудники ГИБДД вводили реверсивное движение. Спустя некоторое время ситуацию урегулировали и сняли все ограничения.