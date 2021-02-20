В массовом ДТП в Челябинской области погибла молодая женщина

Еще трое участников аварии госпитализированы

На 1630-м километре трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. При столкновении трех легковых и двух грузовых авто погибла женщина, управлявшая иномаркой. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Все случилось в 19 часов накануне. При столкновении грузовых и легковых авто основной удар пришелся на машины ВАЗ-2112 и «Фиат».

Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Управляющая иномаркой 21-летняя женщина скончалась. С места ДТП в больницу доставлены водитель и два пассажира отечественного авто — они получили резаные раны лица.

Выясняются все обстоятельства страшного ДТП.