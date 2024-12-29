В Ашинском районе устанавливаются обстоятельства массовой аварии с участием четырех автомобилей, передает корреспондент ИА " Первое областное" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, 64-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Corolla, а затем с попутно двигавшимся Ford Mondeo, после чего отлетел во встречный Nissan Note.
В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте происшествия, его пассажиры — мужчина и женщина — госпитализированы, также в больницу увезли водителя Nissan Qashqai и его пассажирку.
На месте аварии организовано реверсивное движение.
На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства и детальная картина ДТП устанавливаются. Уже известно, что в момент аварии все участники были пристегнуты.