В массовом ДТП в Ашинском районе погиб один и пострадали четыре человека

Авария произошла на 1 555 км трассы М-5 «Урал»

В Ашинском районе устанавливаются обстоятельства массовой аварии с участием четырех автомобилей, передает корреспондент ИА " Первое областное" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 64-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Corolla, а затем с попутно двигавшимся Ford Mondeo, после чего отлетел во встречный Nissan Note.

В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте происшествия, его пассажиры — мужчина и женщина — госпитализированы, также в больницу увезли водителя Nissan Qashqai и его пассажирку.

На месте аварии организовано реверсивное движение.

На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства и детальная картина ДТП устанавливаются. Уже известно, что в момент аварии все участники были пристегнуты.