В массовом ДТП на трассе под Юрюзанью пострадал водитель легковушки

Мужчина за рулем фуры потерял управление в условиях непогоды

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На 1620 километре трассы М-5 «Урал» под Юрюзанью водитель грузовика Skania потерял управление и столкнулся с двумя легковыми авто. В результате происшествия водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне днем, 3 июня. 32-летний водитель большегруза в условиях дождливой погоды перестал контролировать управление и столкнулся с автомобилями ВАЗ-21113 и Datsun. В результате происшествия 30-летний водитель отечественного авто получил перелом ноги. 40-летний мужчина за рулем иномарки не пострадал.

Также накануне на трассе М-5 «Урал» в Златоусте автомобиль «Шевроле Нива» столкнулся с бензовозом. Пострадал водитель легковушки. У него диагностированы ушиб грудной клетки и перелом носа.