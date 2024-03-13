В машине задержанного в Кыштыме наркодилера нашли 10 свертков с веществами

Житель Нового Уренгоя уже находится под стражей

В машине задержанного инспекторами ДПС в Кыштыме мужчины нашли 10 свертков с веществом растительного происхождения, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и заметили признаки подделки водительского удостоверения. В этот момент мужчина за рулем резко тронулся с места. Полицейские начали преследование. Водитель пытался убежать, затем достал оружие и выстрелил в полицейских, ранив одного из них в руку.

«Предварительно установлено, что мужчина причастен к сбыту наркозелья бесконтактным способом. Информацию он получал через сеть Интернет, организуя закладки на территории Тюменской и Свердловской областей», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Задержанный родом из Нового Уренгоя, он находится в федеральном розыске и ранее был судим за разбой.

Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).