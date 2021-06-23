В Челябинске нетрезвый пассажир маршрутки ударил водителя разбитой бутылкой

Пострадавший получил ранение шеи, помощь ему оказывали медики

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В Челябинске выясняются подробности конфликта между водителем маршрутного такси и пассажиром. В городское управление полиции накануне вечером поступило заявление о том, что пассажир ударил водителя разбитой бутылкой. Участники инцидента установлены, идет проверка, сообщили в УВД г. Челябинска.

Конфликт произошел 22 июня в 22:15 на Комсомольском проспекте у остановки «Поликлиника». По словам очевидцев, в маршрутке № 56 один из пассажиров не смог оплатить проезд. Другой пассажир, будучи в нетрезвом состоянии, стал возмущаться, что автомобиль не продолжает движение. В какой-то момент возникла словесная перепалка. В это время нетрезвый пассажир достал бутылку и ударил ею водителя в область шеи. Пассажиры вызвали скорую медицинскую помощь.

В управлении МВД подтвердили, что водитель обратился за медицинской помощью, а по имеющемуся факту травмы полиция проводит проверку.