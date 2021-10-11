В Махачкале 15-летний подросток зарезал одноклассника в школе

Пострадавший скончался в больнице

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Следственные органы СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, который зарезал своего одноклассника. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в СК РФ.

ЧП случилось сегодня в школе № 51 в Махачкале. Во время ссоры между двумя одноклассниками завязалась драка. Один из них достал нож и ранил оппонента. Подросток скончался в больнице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщили в СК РФ.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.