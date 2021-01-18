В магнитогорской пятиэтажке обнаружили емкость с ртутью

Вещество забрали на утилизацию

Емкость, предположительно, с ртутью обнаружили 17 января в одной из пятиэтажек по улице Комсомольская в Магнитогорске. На место вызвали спасателей.

«Помещение было тщательно обследовано, разливов не обнаружено, пластиковую емкость (действительно содержавшую около 200 граммов ртути) забрали и вывезли для дальнейшей утилизации», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, для здоровья человека опасны пары ртути. Металл не представляет угрозы при низких температурах и в герметичных емкостях.