В магнитогорской колонии «новичков» селили к рецидивистам

Прокуратура нашла ряд нарушений в исправительном учреждении

Магнитогорская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии строгого режима № 18. Надзорное ведомство вскрыло сразу ряд нарушений. Одно из них — игнорирование режимных требований уголовно-исполнительного законодательства. Рецидивисты здесь содержались вместе с теми, кто попал в тюрьму впервые. Раздельное размещение таких категорий заключенных предусмотрено для предотвращения повторных преступлений.

«Выявлены также нарушения в организации сотрудниками колонии воспитательной работы с осужденными, допускающими нарушения порядка отбывания наказания, а также при применении к ним мер взыскания и признании их злостными нарушителями», — сообщили в Магнитогорской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в ИУ.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выяснили, что осужденным выдавали не все вещи, которые им полагались. Нарушения нашли и в части передачи посылок и бандеролей от родственников. В частности, в передаче лекарств, которые были прописаны врачом.

«Прокурором по итогам проверки начальнику ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений требований законодательства», — добавили в ведомстве.

Результатом проверки стало привлечение к дисциплинарной ответственности четверых сотрудников. После получения прокурорского представления все нарушения в колонии устранили.