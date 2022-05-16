В магнитогорской колонии нашли тело заключенного

Признаков криминальной смерти не теле не обнаружено

В ИК-18 Магнитогорска обнаружили тело 60-летнего заключенного. На место происшествия прибыл медработник, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешны. Проводится служебная проверка, сообщает ГУФСИН по Челябинской области.

Тело заключенного нашли 14 мая.

«В настоящий момент нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

Мужчина отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который в мае этого года надругался над 11-летним мальчиком и заразил его ВИЧ.