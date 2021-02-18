В магнитогорском трамвае мужчина открыл стрельбу по подросткам

Он стрелял из пневматического пистолета

В отделение полиции «Правобережный» в Магнитогорске поступило заявление по факту стрельбы в подростков в трамвае. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Все произошло около 22 часов накануне, 18 февраля, в трамвае № 17. Мужчина попросил двоих подростков выключить музыку и начал угрожать пистолетом. Направив дуло к лицу одного из молодых людей, мужчина уже хотел выстрелить, но из пистолета выпала обойма. Кондуктор не осталась в стороне и попыталась увести буйного магнитогорца в другой конец трамвая.

Испугавшиеся подростки направилась к выходу, однако владелец пистолета вновь настиг их, ударил по лицу и открыл стрельбу, когда молодые люди выходили из трамвая. Парней спас проезжающий на легковушке водитель — он доставил пострадавших в травмпункт.

«Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, подростки не получили серьезных травм.