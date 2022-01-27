В магнитогорском СИЗО нашли тело заключенного

Реанимационные мероприятия не спасли мужчину

В магнитогорском следственном изоляторе № 2 нашли тело 42-летнего заключенного, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Челябинской области.

«Предварительная причина смерти — суицид. На место происшествия прибыл медицинский работник. Были проведены реанимационные мероприятия, но они не дали положительного результата. По факту смерти обвиняемого проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина находился в изоляторе по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (статья 132 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, в следственном изоляторе № 1 найдено тело 53-летнего заключенного. По предварительным данным, его убил сокамерник.

По данным Первого областного информагентства, жертвой сокамерника стал педофил, который напал на 8-летнюю девочку в подъезде дома по улице Винницкой 27 апреля.

Челябинцу было предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования.



Преступление пресекла местная жительница, которая вошла в подъезд и закричала на педофила. В Следственном комитете женщину наградили почетной грамотой и памятным подарком.