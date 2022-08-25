В Магнитогорске женщину откусила нос 8-летнему пасынку

Мачеха откусила мальчику часть носа

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска. Ее подозревают в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении ему тяжкого вреда здоровью (пункты «г, д» части 2 статьи 117 УК РФ и часть 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, женщина регулярно избивала пасынка и причинила ребенку тяжкий вред здоровью, откусив часть носа.

«В настоящее время органами опеки мальчик для проживания передан бабушке в другой регион страны», — сообщили в региональном СУ СКР.

По нашим данным, отец мальчика умер шесть лет назад.