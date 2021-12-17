В Магнитогорске женщину будут судить за шантаж знакомой

Обвиняемая вымогала деньги, угрожая распространить сведения, порочащие потерпевшую

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительный акт в отношении 27-летней местной жительницы. Она пойдет под суд за вымогательство, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая потребовала у потерпевшей деньги и телевизор. В случае отказа злоумышленница обещала распространить позорные сведения о своей жертве. Известно. что обвиняемая нашла переписку своего парня с потерпевшей и ее интимные фотографии. Женщина решила отомстить.

Опасаясь огласки личной информации, потерпевшая перевела обвиняемой восемь тысяч рублей и купила в кредит телевизор стоимостью 34 тысячи рублей.

В отношении шантажистки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.