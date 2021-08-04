В Магнитогорске женщина забрала домой самокат, принадлежащий сервису проката

Возбуждено уголовное дело

Жительница Магнитогорска забрала припаркованный на улице элекросамокат к себе домой. По словам женщины, она думала, что кто-то специально его бросил. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

62-летняя жительница Магнитогорска забрала домой самокат, который, как она думала, кто-то просто выбросил из-за поломки. Как рассказала женщина, она собиралась отремонтировать устройство и подарить внукам, однако к ней нагрянули сотрудники полиции. Правоохранители объяснили, что стоимость самоката составляет 80 тысяч рублей и он принадлежит сервису проката.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в полиции.

Полиция предупреждает о том, что на устройствах есть система, благодаря которой местонахождение самоката определить очень легко, поэтому попытки украсть их бессмысленны.

Кстати, развитие сервисов аренды стало очередной благодатной почвой для мошенников. Так, у жительницы Челябинска Елены Новоселовой с банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняли 4 тысячи рублей. После нашей публикации техподдержка сервиса, поначалу отказавшая челябинке в возврате денег, все-таки вернула их.

