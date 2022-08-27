В Магнитогорске женщина пыталась спрыгнуть с балкона на 10 этаже

Прибывшие сотрудники МЧС с помощью автолестницы сняли горожанку

Днем 26 августа в Магнитогорске местная жительница пыталась спрыгнуть с балкона, расположенного на 10 этаже. Очевидцы вызвали спасателей, женщину эвакуировали, сообщили в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня женщина хотела прыгнуть. МЧС молодцы, отлично сработали. Спасибо вам, парни, что спасаете жизни»,— написал анонимный пользователь.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что на месте работали два сотрудника 21-го пожарно-спасательного отряда. Была задействована одна автолестница.

«Сотрудники МЧС развернули автолестницу, поднялись до девятого этажа, сняли женщину с карниза, эвакуировали ее на землю и передали сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Причины произошедшего выясняются.

В начале августа мужчина пытался спрыгнуть с балкона шестого этажа в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд. Как тогда сообщили очевидцы, он громко кричал и просил вызвать полицию. Прибывшие на место пожарные уговорили мужчину вернуться в квартиру и провели с ним беседу. Затем его увезли полицейские.