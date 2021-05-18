В Магнитогорске женщина пойдет под суд за сбыт таблеток для похудения

Продукция содержала сильнодействующие вещества

Следователи полиции окончили расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Магнитогорска. Ее обвиняют в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что обвиняемая, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, организовала незаконный ввоз препаратов для похудения. Контрабандный товар женщина продавала через социальные сети. Выяснилось, продукция содержала сильнодействующие вещества.

«Полицейскими изъято более одного килограмма препарата. Установлено три эпизода противоправной деятельности обвиняемой», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») и по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ»).

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.