В Магнитогорске женщина пойдет под суд за избиение полицейского в детском саду

Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения пришла за ребенком

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней женщины. Она пойдет под суд за применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В октябре прошлого года женщина выпила и пошла за ребенком в детский сад. Воспитатели отказались отдавать малыша матери и вызвали полицию. Обвиняемая, по версии следствия, ударила прибывшего сотрудника патрульно-постовой службы головой и локтем в лицо. Потерпевший получил черепно-мозговую травму.

«Женщина вину в совершении преступления признала. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.