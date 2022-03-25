В Магнитогорске женщина потеряла 1,9 млн рублей, пытаясь заработать на вложениях

Это уже не первый подобный случай мошенничества в регионе

В отдел полиции «Левобережный» в Магнитогорске обратилась 45-летняя местная жительница. В Сети она увидела объявление о выгодном вложении денег в энергетическую компанию и потеряла все сбережения. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в городской полиции.

Женщина заполнила анкету, после этого ей начали поступать звонки якобы от финансовых консультантов. Они убедили потерпевшую приобрести инвестиционный портфель.

«После того как женщина перевела 1,9 млн рублей, консультанты настоятельно рекомендовали добавить еще денег на счет. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули», — рассказали в полиции.

Это были все накопленные деньги пострадавшей. Она собиралась покупать квартиру.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.