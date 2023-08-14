В магнитогорском СНТ «Цементник» загорелся поликарбонатный пристрой садового дома, пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
ЧП случилось накануне днем, 13 августа. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава.
«Пострадавшую передали бригаде скорой помощи», — уточнили в региональном ГУ МЧС.
В минувшую субботу в СНТ «Калибровщик» в Магнитогорске загорелась баня. На месте работали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Причиной пожара стала неправильная установка дымовой трубы.
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