В магнитогорском СНТ «Цементник» загорелся поликарбонатный пристрой садового дома, пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем, 13 августа. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава.

«Пострадавшую передали бригаде скорой помощи», — уточнили в региональном ГУ МЧС.
В минувшую субботу в СНТ «Калибровщик» в Магнитогорске загорелась баня. На месте работали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Причиной пожара стала неправильная установка дымовой трубы.