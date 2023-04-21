В Магнитогорске женщина попала под статью о призывах к терроризму

Подозреваемая разместила провокационные записи в интернете

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Магнитогорска. Ее подозревают в публичных призывах в террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая написала высказывания в социальных сетях.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении обвинения.