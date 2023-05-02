В Магнитогорске женщина получила срок за нападение на полицейского в детском саду

Виновная пришла за ребенком и устроила скандал

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 37-летней местной жительнице. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в октябре прошлого года женщина выпила и пошла за ребенком в детский сад. Воспитатели отказались отдавать малыша матери и вызвали полицию. Женщина ударила прибывшего сотрудника патрульно-постовой службы головой и локтем в лицо. Потерпевший получил черепно-мозговую травму.

«Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — рассказали в региональной прокуратуре.