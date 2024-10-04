В Магнитогорске женщина получила 750 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Обвиняемая обналичила материнский капитал

Жительница Магнитогорска получила 750 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Демография», предоставив ложные сведения о рождении ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Средства материнского капитала женщина обналичила путем приобретения земельного участка под строительство, однако фактически строительные работы не велись. Кроме того, злоумышленница оформила пособие в размере 50 тысяч рублей по уходу за ребенком до трех лет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) передано в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.