В Магнитогорске женщина похитила арендованный электросамокат

Подозреваемая собиралась продать его

Полицейские задержали ранее не судимую 40-летнюю женщину по подозрению в краже электросамоката в Магнитогорске. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В отдел полиции обратился владелец проката. Он рассказал, что самокаты стояли на улице Правды. Причиненный ущерб составил более 55 тысяч рублей.

«Задержанная пояснила, что планировала продать самокат и потратить деньги на личные нужды. Похищенный самокат у подозреваемой забрали, в ближайшее время его вернут владельцу», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).