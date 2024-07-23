В Магнитогорске женщина перевела мошенникам 400 тысяч рублей, поверив в подарок от иностранца

Потерпевшая общалась с мужчиной на сайте знакомств

В Магнитогорске женщина поверила мошенникам и перевела 400 тысяч рублей якобы за страховку несуществующей посылки, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерка общалась якобы с иностранцем на сайте знакомств. Через некоторое время злоумышленник сообщил, что отправил собеседнице посылку. Вскоре женщине позвонили «из пункта выдачи заказов» и сообщили, что ее ждет посылка с кольцом, золотыми часами, цепочкой и деньгами. Но для получения посылки злоумышленники потребовали оплатить страховку. Женщина перевела деньги со своей кредитной карты и отправилась в пункт выдачи, где сотрудники сообщили, что никакой посылки не было. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

С 25 июля в Российской Федерации вступают в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.



Банки и полиция напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они не представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.

