В Магнитогорске женщина открыла на себя две фирмы для отмывания денег

Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы

В Магнитогорске 25-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обиняемая за вознаграждение предоставила свой паспорт для создания номинальных организаций с юридическими адресами в Москве и Екатеринбурге.

«Чтобы незаконно обналичить деньги, она открыла расчетные счета на подставные фирмы и подключила к ним дистанционное банковское обслуживание. А потом предоставила доступ к этим счетам третьим лицам», — рассказали в региональном полицейском главке.

Дело поступило в Правобережный суд Магнитогорска.