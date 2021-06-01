В Магнитогорске женщина отдала мошенникам более миллиона рублей

Консультанты помогли потерпевшей положить деньги на инвестиционный счет

56-летняя жительница Магнитогорска добровольно перевела более 1,1 миллиона рублей консультантам биржевой площадки и только после этого поняла, что ее обманывают. В пресс-службе МВД РФ по Челябинской области сегодня, 1 июня, сообщили о возбуждении уголовного дела.

Женщина рассказала, что нашла в интернете информацию о биржевой площадке и хотела получить дополнительную прибыль. Она связалась с консультантом и хотела открыть инвестиционный счет, затем по указанию профессионалов перевела различные суммы на различные счета. Через какое-то время жительница Магнитогорска решила вернуть вложенные средства.

Консультанты рассказали, что вернуть деньги можно после внесения нескольких тысяч долларов на указанный счет, а затем потребуется затем перевести еще более 200 тысяч рублей за специальный код. Женщина внесла 1,1 миллиона рублей и поняла, что ее обманывают. Она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет.