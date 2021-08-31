В Магнитогорске женщина напала с ножом на своего сожителя

Мужчину госпитализировали с травмами головы и предплечья

В Магнитогорске местная жительница нанесла своему сожителю ножевое ранение. Росгвардейцы задержали подозреваемую в совершении преступления, сообщили накануне, 30 августа, в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел около полуночи 26 августа в квартире дома, расположенного по улице имени Газеты Правда. 31-летняя женщина в ходе конфликта схватила кухонный нож и нанесла своему 62-летнему сожителю колотые раны в голову и предплечье.

«Задержанная передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в одну из местных больниц.

Напомним, в середине августа поножовщина произошла между сотрудниками администрации Кунашакского района.